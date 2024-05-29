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Şırnak'ta çıkan yangında 200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan yangında 200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Çalışkan beldesindeki buğday ekili tarlada, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, ihbarla bölgeye Silopi ve Çalışkan belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan yangında 200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Çalışkan beldesindeki buğday ekili tarlada, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, ihbarla bölgeye Silopi ve Çalışkan belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Silopi Şırnak Yaşam Güncel Haberler

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