Şırnak'ta çıkan yangında 200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan yangında 200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Çalışkan beldesindeki buğday ekili tarlada, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, ihbarla bölgeye Silopi ve Çalışkan belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.