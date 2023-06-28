Şırnak'ta çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kale Mahallesinde 2 aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel