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Şırnak'ta çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Şırnak'ta çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kale Mahallesinde 2 aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

Şırnak Güncel Haberler

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