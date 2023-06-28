Şırnak'ta çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kale Mahallesinde 2 aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.