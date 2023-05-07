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Şırnak'ta çıkan bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı

Şırnak'ta çıkan bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Şırnak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı.

Şırnak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 13 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisler kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Şırnak Güncel Haberler

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