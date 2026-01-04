Haberler

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve çığ riski nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi. Kamu çalışanlarına idari izin verildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve çığ riski nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, öğretmenler, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
