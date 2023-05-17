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Şırnak'ta çatışmada yaralanan güvenlik korucusu, şehit oldu

Şırnak'ta çatışmada yaralanan güvenlik korucusu, şehit oldu

Güncel Haberler

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada ağır yaralanan Güvenlik Korucusu Cevher Özgün, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada ağır yaralanan Güvenlik Korucusu Cevher Özgün, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Özgün, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Şırnak- merkez Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Güvenlik Korucusu Cevher Özgün, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Özgün'ün şehit haberi Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda, "16 Mayıs 2023 tarihinde şehit düşen kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.Özgün için Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Osman Bilgin, Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, İnceler köyüne getirilerek İl Müftüsü Ahmet Dilek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Güvenlik Korucusu Şırnak PKK Güncel Haberler

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