Haberler

Cizre'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Cizre'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Irak uyruklu bir sürücünün idaresindeki otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Yaralılar arasında Irak uyruklu sürücü ve iki yolcu bulunuyor. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Irak uyruklu Abdulazeez A. (71) idaresindeki 24 M 66938 plakalı otomobil, Cizre-Şırnak kara yolunun Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 15 EC 077 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Irak uyruklu sürücü ile aynı araçtaki Parwin B. (45) ve diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Irak uyruklu 2 kişi, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar

Piyasayı karıştıran hamle! Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.