Şırnak'ta Büyükbaş Hayvan Besleyen Anne, Çocuklarının Okumasını Sağlıyor

Şırnak'ta 20 yıldır büyükbaş hayvan besleyen 4 çocuk annesi Hanım Tunç, bu sayede çocuklarının okumasını sağlıyor.

Merkeze bağlı Balveren beldesi Uludere yolunda kurduğu ve "Hanımın Çiftliği" adını verdiği çiftlikte büyükbaş hayvan besleyen 2'si kız 4 çocuk annesi Hanım Tunç (46), 20 yıl önce başladığı işte hayvan ürünleri satarak eşine destek oluyor, 4 çocuğunun eğitim masraflarına katkı sunuyor.

Anne Tunç'un çocuklarından biri Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Anabilim Dalında yabancı dil üzerine yüksek lisans yapıyor, biri Balveren Mustafa Bayram İmam Hatip Lisesi 11. sınıfta okuyor, ikisi de hazırlandıkları Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile üniversiteye yerleşmeye çalışıyor.

Tunç, AA muhabirine, 30 yıllık evli olduğunu, eşine destek olmak için 25 yıl önce hayvancılık yapmaya karar verdiğini belirterek, kümes hayvancılığıyla başladığı işi 20 yıldır büyükbaş hayvan besleyerek sürdürdüğünü söyledi.

Geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını kaydeden Tunç, 3 çocuğunu çeşitli hastalıklardan dolayı kaybettiğini, kalan 4 çocuğunu iyi bir şekilde yetiştirmek için çaba harcadığını belirtti.

Çocuklarını okumasını sağlamak için eşine destek olduğunu dile getiren Tunç, maddi durumlarının iyi olmaması nedeniyle hayvancılık yaptığını anlatarak, şöyle dedi:

"Eşim inşaatta çalışıyordu ve kazancı bize yetmiyordu. Ben de ona destek çıkmak, çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak istedim. Büyükbaş hayvancılık için 2 süt ineği aldık, bunlardan elde edilen süt, peynir, yoğurdu Şırnak merkezde sattım. Şu an 30 büyükbaş hayvan, bunun yanında hindi ve tavuklarımız var. Kurduğumuz çiftlikle eşim de bana destek çıkarak geçimimizi sağlıyoruz. Çok şükür çocuklarımızı büyüttük, kimseye muhtaç olmadan bugüne kadar getirdik. Biz okuyamadık ama çocuklarımızı okutmak istedik. Bunu da başardığımız için mutluyuz, gururluyuz."

"Onunla gurur duyuyorum"

Tunç'un eşi Tahir Tunç (47) da beldede 20 yıl önce başladıkları büyükbaş hayvancılıkla genellikle eşinin uğraştığını dile getirerek, "Eşim kendi imkanları ve mücadelesiyle işi, bugünlere kadar getirdi. Bu nedenle çiftliğimize onun adını verdik. Bana kol kanat geldiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok örnek bir eş, onunla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

YKS'nin ilk aşamasına giren Tunç'un kızı Sibel Tunç ise boş zamanlarında anne ve babasına yardım etmek için çiftliğe geldiğini söyledi.

Okul dönemi boyunca annesinin tek çalıştığını aktaran Tunç, "Annem besicilik yaparak babam da inşaatta çalışarak bizleri okuttu, onlara minnettarız. Bizi bu yaşa kadar okuttular. Onların emeğine karşılık ben de iyi bir üniversiteye yerleşmek istiyorum." dedi.