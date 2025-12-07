Şırnak'ta bitkin bulunan sakarmeke kuşu tedavi altına alındı
Şırnak'ın kırsal alanında bitkin halde bulunan sakarmeke kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilerek doğaya salınmaya hazırlanıyor.
Şırnak'ta bitkin halde bulunan sakarmeke kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kentin kırsal alanında sakarmeke kuşu bulan vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine bildirdi.
DKMP ekiplerince teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürüldü.
Sakarmeke kuşu buradaki tedavinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel