Şırnak'ta bir mağazada çıkan yangın söndürüldü

Yeni Mahalle Cizre Caddesi'nde bulunan ve bayram nedeniyle kapalı olan giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, apartmanın üst katlarına sıçramadan kontrol altına alındı. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta bir mağazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle Cizre Caddesi'nde bulunan ve bayram nedeniyle kapalı olan giyim mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, apartmanın üst katlarına sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri, ambulansta yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.