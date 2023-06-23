Şırnak'ta 'Bir Kask Bir Hayat' Uygulaması Yapıldı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 'Bir kask bir hayat' sloganıyla motosiklet kullanıcılarına yönelik kask uygulaması yapıldı. Kentte kask kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla trafik ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamada, motosiklet sürücülerine çeşitli uyarıcı broşür ve hediye verildi. Trafik kazalarında yaşanabilecek can kayıplarının yüzde 50 azaltılması hedeflenen uygulamada, sürücüler ekiplere teşekkür etti.