Şırnak'ta Bir Anadolu Şenliği: Bayhan Konser Verdi

Şırnak'ta "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında şarkıcı Bayhan konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Adliye Meydanı'nda düzenlenen şenlik sürüyor.

Etkinlikte sahneye çıkan Bayhan, seslendirdiği şarkılarıyla alandakilere coşkulu anlar yaşattı.

Konseri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Vali Birol Ekici, Belediye Başkan Vekili Cihat Taşkın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurum temsilcileri ve vatandaşlar takip etti.

Şenlik, çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler, sahne gösterileri ve oyunlarla bir hafta boyunca devam edecek.