Şırnak'ta 'Bir Anadolu Şenliği' Başlıyor

Güncelleme:
12-18 Eylül tarihleri arasında Şırnak'ta gerçekleştirilecek olan 'Bir Anadolu Şenliği', sanatçılar ve tiyatro oyunlarıyla dolu bir program sunacak. Etkinlikte ayrıca çocuklara özel aktiviteler ve gezici kültürel hizmetler de yer alacak.

Şırnak'ta 12-18 Eylül'de "Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce koordine edilen şenlik, Adliye Meydanında yapılacak.

Etkinlik kapsamında sanatçılar Sedef Koçak, Ömer Açıkyol, Grup Mevlana, Anadolu Toprakları konser grubu, Ali Açıkyol, İlayda Türkü Yıldız, Bayhan ve Rojin sahne alacak.

Ayrıca, Adana Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" ve "Aşık Veysel" adlı oyunlar izleyiciyle buluşacak.

Şenlikte Gezen Sinema Tırı, Gezici Kütüphane ve Çanakkale Mobil Müzesi de vatandaşlara hizmet verecek.

Çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler, sahne gösterileri ve oyunlar da program kapsamında düzenlenecek. ??

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
