Şırnak'ta 'Bir Anadolu Şenliği' Başladı

Şırnak'ta çeşitli etkinliklerin yapılacağı "Bir Anadolu Şenliği" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 18 Eylül'e kadar sürecek şenlik için Cumhuriyet Meydanı'nda açılış programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, programda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak kültürü korumayı, yaşatmayı ve gelecek kuşaklara taşımayı bir sorumluluk değil bir onur olarak gördüklerini söyledi.

Bu bilinçle Anadolu'nun her köşesinde yaşayan değerleri gün yüzüne çıkardıklarını dile getiren Yazgı, şunları kaydetti:

"İşte bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olan Bir Anadolu Şenliği. Şırnak'ta bir hafta boyunca, konserlerden tiyatroya, sergilerden sinemaya, çocuklar için oyun köyünden gezici müzelere kadar uzanan dolu dolu bir kültür ve sanat şölenini hep birlikte yaşayacağız. Bu şenlik, sadece bir eğlence değil aynı zamanda birlik, kardeşlik ve dayanışma şölenidir."

Şırnak'ın eşsiz ve zengin bir doğası olduğunu, büyük ilim ve bilim adamları yetiştirdiğini belirten Yazgı, şöyle devam etti:

"Biz bu yola kolay olanı seçmek için değil insanımıza yakışanı başarmak için çıktık. Önümüzdeki dönemde yalnızca turizmi değil doğayı, tarihi, kültürü ve insan emeğini görünür kılan, dört mevsim yaşayan bir Türkiye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu sayede toplumsal kaynaşmayı güçlendirerek kültürel çeşitliliği koruyacak, sürdürülebilir kalkınmanın ve huzurun devamını sağlayacağız çünkü bu toprakların her karışı bize emanettir, her sesi, her rengi ortak zenginliğimizdir."

Şırnak Valisi Birol Ekici de şenliğin kentte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkeye mal olan değerli sanatçıları ve insanları bir hafta boyunca misafir edeceklerini anlatan Ekici, şunları aktardı:

"Bir hafta boyunca çok güzel bir şekilde Şırnak'ta kültürün, sanatın ve eğlencenin yoğunluğunu yaşayacağız. Şırnak her açıdan kalkınan bir şehir. Şehrimizde huzur ve güvenlik son derece sağlamdır. Bu huzurun ve güvenin sonucunda insanlarımızın eğlenmek, kültür ve sanata vakit ayırmak için artık çabaları var. Bu eksikliğimizi giderebilmek için bu festivali yapıyoruz. Bu festival hem bizim kendi potansiyelimizi geliştirmemiz hem şehrimizin potansiyelini göstermemiz açısından son derece önemlidir."

Konuşmaların ardından Yazgı ve beraberindekiler, gastronomi etkinliğini gezdi, yöresel kıyafetli kadınların erbane eşliğindeki ezgilerini dinledi.

Daha sonra kentin yöresel yemekleri ve ürünlerin olduğu standı gezen Yazgı ve beraberindekiler, etkinlik alanını ziyaret ederek, çocuklar ve aileleri ile sohbet etti.

Programa, Belediye Başkan Vekili Cihat Taşkın, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.