Şırnak'ta Bıçaklı Saldırı: Hamile Kadın Yaralandı, Bebeği Hayatını Kaybetti

Silopi ilçesinde bir iş yerinde çıkan tartışma sonucu hamile bir kadın bıçakla yaralandı. Olayda kadının bebeği hayatını kaybetti, saldırgan ise kaçtı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaralanan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti.

Dicle Mahallesi'nde bir iş yerinde Irak uyruklu 6 aylık hamile olduğu öğrenilen J.M.B.B ile M.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, J.M.B.B'yi karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının karnındaki bebeğin öldüğü tespit edildi.

Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
