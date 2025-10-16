Şırnak'ta Bıçaklı Saldırı: Hamile Kadın Yaralandı, Bebeği Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu yaralanan hamile kadının bebeği hayatını kaybetti.

Dicle Mahallesi'nde bir iş yerinde Irak uyruklu 6 aylık hamile olduğu öğrenilen J.M.B.B ile M.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, J.M.B.B'yi karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının karnındaki bebeğin öldüğü tespit edildi.

Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.