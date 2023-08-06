Şırnak'ta besiciler, yayladaki ot ve samanları balyalar halinde hazırlayarak kışa hazırlık yapıyor. Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda bu yıl 500 tondan fazla ot ve saman toplatılıyor. Besiciler, ot ve samanları patozlayıp torbalara koyarak yayladan köylere indiriyor. Tonlarca saman balyalarını dolduran çocuklar ise ailelerine yardım ediyor. Zorlu mesai aylardır sürüyor.

Şırnak'ta besicilerin kış hazırlıkları devam ediyor. Yayladaki ot ve samanlar balyalar halinde hazırlanıp kışa hazırlık yapılıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda huzur ve güvenin sağlanmasıyla beraber bu yıl 500 tondan fazla ot ve saman toplatılıyor. İlkbahar aylarında yaylaya çıkan besiciler, kış aylarında hayvanlara yem olarak verilen ot ve samanları topladıktan sonra patozlayıp torbalara koyduktan sonra yayladan köylere indiriyor. Zorlu mesai aylardır sürüyor.

Tonlarca saman balyalarını dolduran çocuklar, ailelerine yaz aylarında yardım etmek zorunda kalıyor. Okuldan çıkan çocuklar aylardır yaylada hayvanlar için ter döküyor.

Günlerdir yaylada ot ve saman topladıklarını belirten Ramazan Ölmez, "15 yıldır bu işi yapıyorum. Babama yardım ediyorum. Yaz aylarında buraya geliyoruz. Kış aylarına kadar yaylada saman topluyoruz. Torbalara koyuyoruz daha sonra eve götürüyoruz. Burada hayvanlara yem olarak veriyoruz. Çok yorucu bir iş ama mecburuz. Faraşin Yaylası çok güzel, çok geniş bir yayla. Her yıl burada kalıyoruz" dedi. - ŞIRNAK