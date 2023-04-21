Şırnak'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Şırnak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Osman Bilgin, valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, bayramlarda sevgi ve kardeşlik duyguların güçlendiği ve yardımlaşma, dayanışmanın en yükseğe ulaştığını söyledi.

Ramazan Bayramı'nın huzur, refah ve selamet getirmesi temennisinde bulunan Bilgin, "Bayramı fırsat bilerek, milletçe kardeşliğimizi daha da pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak bu eşsiz vatanımız için şehit düşmüş ecdadımızın şanına yakışan sorumluluk duygusunu üzerimizde hissederek, sergilediğimiz bu birlik ve beraberliği en güçlü şekilde göstermeye devam etmeliyiz." diye konuştu.

Vali Bilgin, vatandaşların trafik kurallarına riayet etmelerini, acıya dönüştürecek her türlü davranıştan uzak durmalarını istirham etti.

Programda, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abrurrahim Alkış, 23.Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.???????