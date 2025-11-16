Haberler

Şırnak'ta Baltayla Öldürme Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Şırnak'ta tartıştığı kişi Ömer Kayar'ı baltayla öldüren R.N. tutuklandı. Kayar'ın eşi ise yaralandı. Şüpheli, emniyetin hızlı müdahalesiyle yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Şırnak'ta tartıştığı kişiyi baltayla öldüren, bu kişinin eşini ise yaralayan şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı'nda evine gittiği Ömer Kayar'ı öldürdüğü ve Kayar'ın eşini yaraladığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan R.N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen R.N. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, dün il merkezimizde bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi bıçakla yaralayan şüphelinin yakalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli, kahraman polislerimiz tarafından yeni suçlar işlemeden hızlı bir şekilde yakalanarak bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vatandaşlarımıza Şırnak Emniyeti olarak söz veriyoruz, önleyemediğimiz suçların faillerini mutlaka ama mutlaka yakalayarak adli makamlara teslim edeceğiz."

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
