Şırnak'ta Baltayla Cinayet: Zanlı Cizre'de Yakalandı

Güncelleme:
Şırnak'ta tartıştığı kişiyi baltayla öldüren R.N. isimli şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Cizre'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şırnak'ta tartıştığı kişiyi baltayla öldüren, eşini ise yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı'nda, Ömer Kayar'ın evine giden R.N. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.N, balta ile Kayar'ı öldürüp eşini yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan kadın ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, R.N'yi Cizre'de saklandığı bir evde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, il merkezinde bir kadının yaralandığı bir erkeğin de öldürüldüğü belirtilerek, firar eden zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürümüzün koordinesinde 400 personelden oluşan ekiplerimizle tüm ilimizi kapsayacak şekilde yapılan takip ve koordineli çalışmalar neticesinde R.N, Cizre ilçemizde saklandığı bir evde yapılan planlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Suç işleyenleri anlık yakalamaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
