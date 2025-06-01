Şırnak'ta Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ta Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
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Silopi ilçesine bağlı Doruklu köyünde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Doruklu köyünde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Doruklu köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla bölgeye Silopi Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan köye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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