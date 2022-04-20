Şırnak'ta Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta "Ben Olsaydım" temasıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştayın açılışında, bağımlılığın müşterek mücadele gerektiren hayati bir konu olduğunu, kurum ve sivil toplum teşkilatların gayretleriyle süreci takip ettiklerini söyledi.

Emniyet ve jandarmanın narkotik sahasında operasyon sayılarının arttığını, elde edilen neticelerin rakamsal olarak gördüklerini belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Elbette asayiş operasyonlarıyla bitmiyor. Bununla birlikte konunun kaynağına inmek ve kaynağını kurutmaya yönelik çalışmalar yapmak, bağımlılığı teşvik eden unsurları önce azaltmak, sonra da ortadan kaldırmak toplumumuz, ülkemiz ve dünyamız için hayati öneme haizdir. Bağımlılık yapan birtakım maddeler var. Bu maddelere kimyasal nitelikte olanlar, teknolojik kaynaklı bağımlılıklar gibi dünyadaki gelişim süreci içerisinde durmadan yenileri ekleniyor. Bu durum da mücadele sahamızı genişletiyor, arttırıyor ve de zorlaştırıyor."

Yapılan çalışmalara değinen Pehlivan, şunları kaydetti:

" Yeşilay'ın ilimizde Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yoktu, onu kurduk ve binlerce vatandaşa hizmet etti. Sağlık Müdürlüğümüzde Sigarayı Bırakma Polikliniğimiz var. Bu polikliniğimiz de aktif bir şekilde çalışıyor. Bağımlılıkla mücadelenin bir boyutu AMATEM'lerdir. Cizre Devlet Hastanesi bünyesinde AMATEM kurulması konusunda girişimlerimiz var. Bağımlılıktan her geçen gün çok daha az bahsettiğimiz günler temenni ediyorum. Ortak değerler temelli bir anlayışla bağımlılıkta hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadeleye ortak olan herkese teşekkür ediyorum."

Çalıştaya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Kurt, Vali Yardımcısı Murat Ekinci, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şubesi Başkanı Mahsun Çağıran, Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu üyeleri, ilgili kurum ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Çalıştay, ???????3 gün sürecek.