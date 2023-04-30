Şırnak'ta Askeri Otobüs Kazası: Sürücü Gözaltına Alındı

Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkisinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesiyle Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın şehit olduğu, 4'ü ağır 43 asker ve muavin ile otobüs sürücüsü S.F.'nin (29) yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında sürücü S.F. tedavisinin ardından gözaltına alındı. S.F.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.