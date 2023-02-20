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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı

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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 8 asker, hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 8 asker, hastaneye kaldırıldı.

Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan Aktepe Sınır Karakolu mevkisinde devriye görevindeki askeri araç şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan 8 asker yaralandı.

Yaralı askerler, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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