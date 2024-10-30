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Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 6 Asker Yaralı

Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 6 Asker Yaralı
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Şırnak'ta meydana gelen kazada askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK'ta askeri aracın devrildiği kazada 4'ü ağır 6 asker yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Koçbeyi köyü, Kasrik beldesi mevkisinde meydana geldi. Askeri araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç içerisindeki 6 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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