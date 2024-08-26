Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonunda 4 Tutuklama

?????? Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 17 bin 95 paket gümrük kaçağı sigara, 1090 elektronik sigara, 41 cep telefonu, 6 lokma takımı, 555 kozmetik malzeme, 300 menteşe, 30 çocuk oyuncağı, 78 araç tamir malzemesi, 8 klima, 5 kaynak makinesi, 70 spor ayakkabı, 20 kilo 400 gram çay, 1 kilo 350 gram tütün, 6 elektronik eşya, 50 tekstil malzemesi, 1378 çeşitli malzeme, 3 kilogram nargile tütünü ve hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.