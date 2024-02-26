Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık uygulamalarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekiplerce 19-26 Şubat'ta gerçekleştirilen uygulamalarda bazı araçlarda ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 929 gözlük, 61 kulaklık, 7 elektrikli süpürge, 96 çift spor ayakkabı, 180 tesisat anahtarı, 78 battaniye, 90 metre elektrik kablosu, 68 tesisat takımı, 25 çakmak, 985 şarj aleti, 524 şarj kablosu, 5 çay makinası, 57 elektronik sigara, 300 menteşe, 13 kaynak makinesi, 36 cep telefonu, 429 kol saati, 9 şarjlı süpürge makinesi, 17 saç düzleştirici, 20 oyun konsolu, 10 kenevir bitkisi, 15 gram kubar esrar, 13 saksı, iklimlendirme çadırı, hava konvektörü, buhar makinesi, 2 termometre, 3 vantilatör, 5 havalandırma hortumu, 2 gram kenevir tohumu, 10 metre elektrik kablosu, uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 litre sıvı gübre ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.