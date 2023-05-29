Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 59 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 59 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 59 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 3,95 gram metamfetamin, 6,50 gram eroin, 123,5 gram esrar, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet fişek, 2.850 paket sigara, 100 adet elektronik emtia, 29 adet cep telefonu, 7 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 43'ü kaçakçılık, 14'ü asayiş ve 2 şüpheli evrakta sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 59 şüpheli gözaltına alındı.