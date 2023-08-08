Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 39 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 39 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 39 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 11 gram kokain, 0,99 gram eroin, 1 adet sentetik ecza, bin 640 adet sigara, 54 litre kaçak alkol, 41 adet muhtelif emtia (parfüm), 26 adet cep telefonu, 14 adet cep telefonu aksesuarı, 55 adet elektronik emtia (kulaklık, akıllı saat, elektronik sigara), ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.