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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, para, sigara ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.

Şırnak'ta, Türkiye'ye kaçak yollarla malzeme getirdiği tespit edilen 82 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, silah, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 3,8 gram metamfetamin, 13,56 gram eroin, 6,10 gram esrar, 1 adet bong, 7 bin 670 TL para, 5 bin 41 paket sigara, 246 adet muhtelif emtia, 242 adet elektronik emtia, 28 adet cep telefonu, 126 adet cep telefonu aksesuarı, 21 adet şarjör ve 7 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda kaçakçılık, asayiş ve terör suçu, sahte seyahat belgesi ile ülkemize illegal giriş-çıkış yapmak suçundan olmak üzere toplam 82 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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