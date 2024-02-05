Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı

?????? Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 74 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, gümrük kaçağı 7 bin 942 paket sigara, 2 bin 644 çeşitli malzeme (ayakkabı, gözlük, şemsiye) 10 cep telefonu, 984 cep telefonu aksesuarı, 116 elektronik sigara, 23 kilogram çay, 48 şişe içki, 6 kilogram nargile tütünü ve 2 tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.