Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı - Haberler

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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Sekvan Küden - Güncel
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı

ŞIRNAK'ta polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4-10 Nisan tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 bin 8 paket kaçak sigara, 646 litre kaçak akaryakıt, 23 adet cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.


Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Habur Sınır Kapısı, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Nisan, Güncel, Haberler

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