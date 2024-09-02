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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli yakalandı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu, sigara ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.

?????? Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 52 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 1,75 gram esrar, 2 bong, gümrük kaçağı 5 bin 463 paket sigara, 95 puro, 28 cep telefonu, 59 nargile tütünü, 51 elektronik sigara, 8 emtia, 10 elektronik sigara tütünü ve 6 sahte pasaport ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika Güncel Asayiş

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