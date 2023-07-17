Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 51 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7,37 gram metamfetamin, 14,03 gram eroin, 2,9 gram kubar esrar, gümrük kaçağı 1600 paket sigara, 53 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.