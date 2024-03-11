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Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonlarında 49 Şüpheli Yakalandı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, sigara, içki ve sahte para ele geçirildi.

?????? Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 0,2 gram esrar, gümrük kaçağı 2 bin 140 paket sigara, 209 elektronik sigara, 27 şişe içki, 15 cep telefonu ve 6 sahte para ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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