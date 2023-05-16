Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncel Haberler

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı 1420 paket sigara, 6 oyun konsolu, 92 güneş gözlüğü ve 15 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak Seçim Sonuçları
Şırnak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Şırnak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Jandarma Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title