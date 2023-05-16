Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı 1420 paket sigara, 6 oyun konsolu, 92 güneş gözlüğü ve 15 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.