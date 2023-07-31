Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 10 bin 800 paket sigara, 262 paket elektronik sigara, 4 kilogram çay ve 1 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.