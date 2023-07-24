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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 58,56 gram eroin, 2 uyuşturucu nitelikte hap ve gümrük kaçağı 850 paket sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Şırnak Güncel Haberler

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