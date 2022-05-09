Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 35 gözaltı - Haberler

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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 35 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Sekvan Küden - Güncel
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 35 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Mayıs'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 35 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 bin 959 paket kaçak sigara, 1240 litre kaçak akaryakıt ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, hakklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Habur Sınır Kapısı, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Mayıs, Güncel, Haberler

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