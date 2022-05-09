Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 35 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Mayıs'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 35 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 bin 959 paket kaçak sigara, 1240 litre kaçak akaryakıt ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, hakklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.