Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, sigara ve cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, bin 110 paket sigara, 120 paket elektronik sigara tütünü, 100 paket elektronik sigara ve 47 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.