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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncel Haberler

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 30 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı 420 paket sigara ve 11 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Jandarma Şırnak Güncel Haberler

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