Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 0,71 gram esrar, gümrük kaçağı 756 paket sigara ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.