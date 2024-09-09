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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

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Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu, sigara, tütün, elektronik eşyalar ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.

?????? Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 7 gram esrar, uyuşturucu aparatı, gümrük kaçağı 8 bin 251 paket sigara, 160 paket tütün, 10 elektronik sigara, 10 kilogram nargile tütünü, 7 cep telefonu, 2 kaynak makinesi, 21 ayakkabı, 805 inşaat malzemesi, 22 anahtar takımı, 23 ev ve büro eşyası, 40 tekstil malzemesi ve 22 gözlük ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika Güncel Asayiş

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