Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 20 zanlı gözaltına alındı. Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 20 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli yakalandı. Aramalarda, 930 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı. AA / Faruk Küçük - Güncel Emniyet Müdürlüğü Şırnak Güncel Haberler

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