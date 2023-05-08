Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 47 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 47 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı 3 bin 140 paket sigara, 1577 elektronik malzeme, 148 cep telefonu ve 15 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.