Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 44 zanlıdan biri tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden biri tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 44 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı 4 bin 105 paket sigara, 1080 puro, 64 cep telefonu 111 tabanca fişeği, 15 cep telefonu aksesuarı, 14 muhtelif eşya, 9 tabanca ve şarjör 5 kilogram çay, 4 elektronik eşya, 3 litre alkol ve 850 gram pipo tütünü geçirildi.

Zanlılardan biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.