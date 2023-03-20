Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 56 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 56 zanlıdan 1'i tutuklandıValilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 56 zanlıdan 1'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı 831 paket sigara, 260 bin makaron, 14 paket elektronik sigara tütünü, 11 cep telefonu aksesuarı, 9 litre alkol ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem uygulandı.