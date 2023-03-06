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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 44 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 44 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 kişiden 1'i tutuklandıValilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 kişiden 1'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 20,31 gram metamfetamin, 11,5 gram esrar, 60,11 gram eroin, 6 uyuşturucu nitelikte hap, gümrük kaçağı 2 kilogram çay, 4 bin 829 paket sigara, 25 sentetik ecza malzemesi, 41 elektronik eşya, 33 cep telefonu, tabanca, 15 fişek ve 55 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken diğerleri hakkında yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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