Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
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Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 40 şüpheliden biri tutuklandı.
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 40 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 40 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 220 paket sigara, 113 elektronik eşya ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Güncel