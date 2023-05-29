Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonları Sonuçlandı

Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonları Sonuçlandı

Güncel Haberler

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Operasyonlarda uyuşturucu, sigara, silah ve elektronik eşyalar ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı 2 bin 850 paket sigara, 1 tabanca, 1 şarjör, 8 fişek, 100 elektronik eşya, 29 cep telefonu ve 7 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title