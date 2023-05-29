Şırnak'ta Asayiş ve Kaçakçılık Operasyonları Sonuçlandı

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Operasyonlarda uyuşturucu, sigara, silah ve elektronik eşyalar ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı 2 bin 850 paket sigara, 1 tabanca, 1 şarjör, 8 fişek, 100 elektronik eşya, 29 cep telefonu ve 7 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.