Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 79 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 79 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, sigara, silah ve elektronik eşyalar ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli işlem uygulandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 79 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 79 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, esrar ve eroin ile gümrük kaçağı bin 15 paket sigara, 1 tabanca, 1 şarjör, 5 fişek, 177 elektronik eşya, 46 cep telefonu, 88 kilo 4 gram nargile tütünü ve 16 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.